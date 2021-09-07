雲林縣環保局7日舉辦「雲林永續，共享好空氣」記者會，說明空氣汙染防制成果，雲林縣長張麗善表示雲林去年不僅PM2.5濃度改善率全國第一，空氣不良日也比2017年降低16％；針對外界關心雲林麥寮電廠是否燃煤改燃氣，在工安、環境評估無虞情況下，她絕對全力支持燃煤轉燃氣。

張麗善說，雲林縣積極推動各項空汙管制措施，其中能源轉型部分，結合「2030願景工業發展軸政策」，透過稽查、輔導與補助，工業區鍋爐已汰換95％，預計今年底全數汰換為天然氣。另訂定全國最嚴格標準，電力設施空氣汙染物排放標準加嚴46％至70％，設備元件揮發性有機物管制及排放標準加嚴90％。

推動全民綠生活方面，結合「2030願景一心政策」，推動綠色運具，今年截至7月為止，電動機車設籍數較2016年增加7倍，亦為6都外第1個導入智慧電動機車共享服務，以及通過共享運具管理自治條例的縣市。

針對濁水溪揚塵治理，2020年水覆蓋及綠覆蓋施作比例達33％，保安林造林397公頃也較2017年的379公頃增加4.7％。此外，濁水溪高灘裸露地面積由2017年1500公頃降低至2020年927公頃，減少38％裸露地；揚塵事件日由2017年59天次降至2020年9天次，改善幅度達85％。

針對民眾關心麥寮工業區麥寮電廠是否燃煤改燃氣，張麗善說，麥寮工業區是全台最大石化區，廠區內有超過3000個儲槽，在工安、環境評估無虞情況下，她絕對全力支持燃煤轉燃氣。未來縣府將持續強化工業區汙染管制、推動農業廢棄物回收再利用、設置空氣品質維護區等措施。