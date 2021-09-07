幼兒園群聚感染已累積15名幼童，面對疫情再現破口，五倍券是否有必要改弦易轍？國民黨立法院黨團首席副書記長萬美玲喊話，在政府無法保證疫情受控的情勢下，發放「有消費期限」的五倍券，是逼民眾冒健康風險出外用券，讓振興方案反過來製造疫情風險，呼籲政府懸崖勒馬，直發現金、匯款入帳才是正確的事。

行政院預計9月下旬開放登記五倍券，10月發放，使用期限為明年4月30日前，未用完即作廢。然而，隨著新一波疫情再起，鼓勵民眾集中在特定期間群聚消費的五倍券，是否應隨疫情調整引起討論。

國民黨立法院黨團首席副書記長萬美玲表示，從防疫、紓困到振興是需要有正確的脈絡，當防疫尚未完全做好的前提下，發放有時間限制的五倍券，要群眾外出購物消費，這必然會讓疫情出現更多不確定性。尤其，近日爆發幼兒園群聚感染，代表防疫工作是有問題的，如果堅持在這種狀況下發券，「只會讓人覺得是不是利用五倍券在遮掩防疫不力的焦點。」

「振興當然必須做，這點毋庸置疑，但方式必須改變」，萬美玲說，五倍券的規定是必須在一定期限內使用完畢，但政府迄今根本無法保證到今年底，甚至是明年初的疫情能百分百獲得控制。在這樣的狀況下，就不該堅持要民眾拿五倍券到外群聚，而是改發沒有期限的現金，避免老百姓冒著生命危險非得在期限內出門消費。

萬美玲進一步說，她的選區就在桃園，這一波新的疫情很明顯地讓桃園消費力道下降，雖然民眾謹慎防疫是好事，但同時也讓更多嗷嗷待哺的小店家、領日薪的小工生活再陷困境，水電生活費帳單都快繳不出，請問五倍券可以拿去繳帳單嗎？如果政府不鼓勵民眾群聚消費，又想緩解生活困頓的民眾，那麼，發現金就是正確的事情。

萬美玲說，防疫終究是主戰場，而五倍券的發放，卻是會造成無謂的防疫風險；因此，在防疫優先，振興也必須上路的思考下，行政院應該懸崖勒馬，將倍被券改成直發現金、匯款入帳，讓防疫與經濟獲得兼顧。