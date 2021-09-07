不少人為了追求完美身材，會吃水煮餐減重、減脂，但長期吃水煮餐卻發現，不只沒有因此變瘦，甚至出現皮膚乾燥和便秘等問題，近日減重醫師蕭捷健在臉書透露，吃水煮餐為何容易便秘的原因，也以自己的水煮餐為例，提供如何調整水煮餐營養比例。

減重醫師蕭捷健在臉書提到，水煮餐餐盒最常見的搭配為「一塊雞胸肉、和肉差不多體積的蔬菜，及一碗左右的飯份量」，而水煮餐最大的問題，是蛋白質和油脂不夠，澱粉卻太多，其中油脂是合成荷爾蒙的必須成分，低油飲食會導致睪固酮和雌激素降低，造成皮膚乾燥和便秘等問題。

再者，如果長期食用低油飲食，會使脂溶性維他命A、D、E、K的吸收力變差，也會影響視力、皮膚粘膜，甚至是鈣質的吸收，而且水煮餐澱粉含量高，若是沒有搭配運動，減重的效果其實並不佳，而在有搭配運動的情況下，水煮餐餐盒的蛋白質含量不夠，也容易造成飢餓，因此減重醫師蕭捷健會採取折衷做法，就是自行改造從店家買回來的水煮餐比例，不僅省時且又健康。

減重醫師蕭捷健指出，首先他會增加蛋白質，由於普通水煮餐餐盒的蛋白質份量，只有他應攝取量的一半，所以他會再加一盒豆腐、一份豆漿，或一包植物蛋白奶，第二他會降低澱粉，他在減脂期的飲食，餐盒內的澱粉必須減少一半左右，因此他會拿半碗飯和1顆蛋一起炒成炒飯，就能變成一碗的飯量，若沒有時間下廚，可改為根莖類蔬菜，搭配堅果。

第三要增加油脂，由於水煮餐盒的蔬菜量多不油膩，食用起來健康又安心，但人體缺少油脂或吃進去的油不健康，也會造成身體問題，例如長期吃富含omega-6的大豆油和葵花油，恐會導致身體慢性發炎，因此建議民眾儘量挑選鯖魚或鮭魚，也可淋一些橄欖油或苦茶油，增加好油脂攝取。