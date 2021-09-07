南韓YouTube頻道「Realgraphic」時常拍攝各式清涼主題，清一色都是美女做事情的影片，吸引55.2萬網友訂閱。3日該頻道再PO新作，竟是一名不露臉女子洗澡的2分01秒畫面，讓老司機看得鼻血狂流。

影片一開始，這名皮膚雪白的短髮女子穿著真理褲和純白寬鬆素T，裡面沒穿內在美，隱約透出重要兩點；她大膽的在鏡頭前脫掉上衣，隔著毛玻璃痛快地淋浴清潔，窈窕曲線若隱若現，接著畫面切到下半部，露出清晰的一雙美腿，可以看到水柱沿著腿部往下流，短髮女子搓揉著肌膚，甚至直接蹲下，一絲不掛的胴體當場被錄到，畫面十分養眼。

洗完澡後，短髮女子拿著白色浴巾擦拭身體，畫面儘管只有下半部，仍給人無限的遐想空間，讓許多網友大飽眼福，引發熱烈討論，還有人標記分秒數「好康道相報」，影片發布短短3天就有近8萬人收看。

her shower scene

除了南韓，北韓電視台近期也有一支6位女演員洗澡的片段傳到台灣，原來是臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」PO網分享，版主大讚：「朝鮮電視的洗澡影片，洗澡的女演員天生麗質，洗澡的環境無法用化妝掩飾了。」更透露北韓沒有整形文化，只要在路上看到的女生，絕對都是沒醫美過的。網友一看這6個北韓女演員，幾乎一致認同版主的說法，「真的很漂亮又有氣質」、「想去朝鮮了」，還有人好奇北韓民風嚴謹，怎麼能夠播放洗澡片？對此版主解答：「當然可以，洗澡沒有甚麼，露點就不行了。」