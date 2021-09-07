桃園在地劇團「犀牛劇團」為了解決桃園缺乏小型演出場地的困擾，成立「犀有空間」多功能排練場，內部設有劇場燈具、音響及控台等專業劇場設備，未來可供表演團隊租借，進行排練或演出，為桃園藝文環境做出貢獻。

犀牛劇團成立於2008年1月17日，由桃園在地的青年表演藝術工作者集結而成，提供劇本撰寫、導演、戲劇指導、表演教學等戲劇相關工作，更發起桃園青少年戲劇平台「想演就演戲劇節」，積極推廣桃園青少年表演藝術及戲劇教育。目前以自主創作現代戲劇、培養劇場工作者為主要發展重點，並於今年入選「110 年桃園市傑出演藝團隊」。

「犀有空間」相較於舊排練場擁有更大的排練空間，甚至能讓兩個劇組同時排練，也極大的增加了場地運用的彈性。「犀有空間」分為大小排練場，大排練場打造出專業黑盒子劇場，可供外部表演團隊租借進行小型演出成為專屬桃園的表演空間，小排練場則為一般排練場，提供表演團體及劇團內部排演訓練場地。

犀有空間負責人徐壽柏表示，租借大型專業劇場對於小型表演團體來說相對吃力，但桃園地區較缺乏小型表演空間，以往做小型演出經常需要媒合咖啡廳、餐酒館等非正式演出場地，所以決定以「能在自己的排練場做演出」為出發點，比照專業劇場規格打造犀有空間，期盼未來每個月能做常態性演出，推動桃園的看戲風氣，成為桃園藝文新地標。

市議員謝美英也到場支持，她說，犀牛劇團這些年的努力，肯定劇團提供場地租進，為桃園在地青年表演者盡一份心力。「犀有空間」9月12日開幕當天除了有漫才、短劇等表演活動外，現場也邀請許多文創、藝文攤位，辦理創意市集，讓前來參加開幕典禮的觀眾，能在逛市集的同時也能觀賞演出。