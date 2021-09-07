牛奶（王儷潔）是職籃P.League+聯盟台新夢想家「Formosa Sexy」啦啦隊由於長相甜美加上一雙媚眼，讓她獲封「微醺感女神」，她也時常在IG分享日常美照，累積了將近4萬粉絲，日前她到墾丁去玩水，連發多張比基尼照和熱舞影片，再度引發討論。
牛奶曬出比基尼照，背後就是整片藍天，只見她跪在海水裡擺出撩人姿勢，突顯出凹凸有致的好身材，再配上陽光笑容，融化粉絲們的心，「終於是戶外解放了，要拍美照膝蓋一定要忍痛，禁得起曬，還要把沙灘上的遊客當空氣，那欸架好玩～曬到已經有人體比基尼了！」
另一張牛奶坐在泳池邊，換上另一套深藍色的比基尼，面前是豐盛的早午餐，仍擋不住她波濤洶湧的傲人上圍，讓網友忍不住大讚，「果然是陽光美女，美美的」、「啊~嘶~真是好看」、「早知道多玩一天」、「寶貝你走遠了」、「 差點就遇到妳了」。
事實上，牛奶畢業於國立臺灣體育運動大學舞蹈系，過去還曾擔任過牙醫助理，後來才轉行做直播，由於外型可愛嬌小，還被球迷稱為「甜美小隻馬」，據《三立新聞網》報導，牛奶曾提過自己暱稱的由來，是因為之前幫忙朋友賣牛奶棒，因為賣得很好，所以買家直接稱她是牛奶。
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