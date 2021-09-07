台中張姓女子與年僅15歲的「小花」打賭拆板模，雙方約定輸的人要任憑另一方處置，結果張女贏了，竟要求小花脫光衣服，在有旁人全程錄影的情況下，將小花綑綁並指侵成功，事後台中市教育局的輔導員獲知此事並揭露，法官勘驗影片後，認為小花態度嬉鬧、不符合強制性交，依對少女性交罪判張女6月刑期。

判決指出，張女在工地內負責板模工作，其陳姓男友則是建築工地的工頭，透過另名工人結識中輟生「小花」，張女與小花並於2018年1月間，趁著在工地內工作的時間相約比賽拆板模速度，兩人並約定若輸的人要任憑贏的人處置，最後張女獲勝。

當天下班後，一群人即到陳男位於台中市的租屋處，張女見到小花從浴室走出，便要求她履行上午打賭的約定，緊接著，張女用童軍繩綑綁住小花，並在未違反小花的意願下，先以按摩棒摩擦小花下體，接著以手指對小花侵犯得逞。

小花事後將此事告知教育局的學生諮商輔導員，該員即向警方報案，台中檢方並依強制性交罪起訴張女。

但法官勘驗該全程錄影的影片後，發現小花雖在過程中曾經喊「不要」，但表情嘻笑、且還一度開玩笑地說「等一下，他在拍照」等言語，過程中張女與小花還不斷嬉鬧，且小花並無抗拒、反對張女行為的動作，認定張女對小花的行為非強制性交，改依對14歲以上、16歲以下少女性交罪判張女6月刑期。