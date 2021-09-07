輔仁大學今年在台六十周年，鐵馬環台活動連續十二年，今天上午出發，從九月七日至十六日，由西部往東部，預計環台十天，全程約一千公里。輔大校長江漢聲說，今年是輔大在台六十年，鐵馬環台活動連續第十二年，意義非常不一樣。

鐵馬環台活動由輔大體育室和校牧室、公共事務室、資金與募款中心等籌畫，得到校友和各界贊助，包括喬山健康科技股份有限公司、大成不銹鋼工業股份有限公司、台明將企業股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、台新銀行、勇源基金會等，今天行前並得到會計系傑出校友黃譓宇和泰山吳先生等贊助勉勵。

輔大校長江漢聲說，鐵馬環台始於大學，現在輔大醫院也加入。今年是輔大在台六十年，鐵馬環台活動連續第十二年，意義非常不一樣，台灣是適合環島活動的，特別是沿途拜訪教會、校友、企業、醫院等。

江漢聲說，輔大鐵馬環台每一年都有特殊意義的主題募款，這是美國通行的公益活動，讓自行車不只是運動，更具備社會關懷的意義。去年輔大為雲林若瑟醫院，收到不錯的迴響，今年主題是為輔大游泳池改建，期待為輔大注入更多的運動資源。

輔大使命副校長聶達安神父是波蘭人，他騎鐵馬環台4.5次，肯定活動對青年的意義，更加了解台灣。他說，去年出發第一天，整天在下雨，今年要戴上口罩，每一年都有新的挑戰。他代禱祈福，不要憂慮太多，人生的意義往往從痛苦中體會，享受身體和心理的挑戰，沿路團隊的凝聚力，都是很有意義的學習。

教育學院院長曾慶裕當年開始籌畫鐵馬環台，沒想到進展到第十二年，成為大學當中代表性的活動。他說，多虧歷任校長和聶神父的支持和堅持。輔大醫院醫護人員每年沿途照顧學生，今年更製作醫院特色車衣，擴大參與騎乘。院長王水深勉勵大家，藉著鐵馬活動活出愛，一路平安。

輔大表示，鐵馬環台由聶達安領隊，騎乘與工作人員合計四十五人，防疫考量人數約往年的一半，行前都到輔大醫院篩檢確認陰性才可參加，沿途並須接受各項防疫管理。