美股指數有漲有跌，台股7日開高後震盪下殺，終場收連二黑，但外資仍偏匯入並且續買超台股，激勵新台幣升勢延續，盤中再衝破27.6元，午後有特定買盤進場買匯，結果直接豬羊變色、由升轉貶，終場收在27.673元兌1美元，貶值1分，終結連續七個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量8.67億美元。

外匯交易員指出，美股主要指數各自表現、有漲有跌，其中科技股漲勢不變，帶動台股開高後，隨即殺盤進場，最後收跌66點至17428點。外資雖仍站在買方，力道相對減弱，僅買超新台幣61億元，在匯市續偏匯入，激勵新台幣升勢不變，盤中一舉升破27.6元，最高來到27.57元。受台股陷入整理，外資操作略保守觀望態度，且出口商因新台幣漲高而興趣缺缺，進口商小幅進場買匯，升幅趨於收斂。

外匯交易員說明，午後更有不明買盤來者不善，也不知是歐系外資，或老大（央行）進場調節，且出手有點重，竟一舉打貶新台幣，硬是讓股匯同調。後續關注外資動向，決定新台幣升貶，短線不排除回到小區間整理格局。