工業電腦龍頭研華（2395）8月業績報喜，受惠中國大陸、歐洲客戶工業物聯網（IIoT）需求強勁，帶動單月營收衝上51.52億元，年增19.95％、月增5.92％，一舉改寫歷史新高。

研華指出，各區域8月營收普遍成長，以中國、台灣、歐洲市場表現最為突出，較去年同期分別增加52％、58％及39％；北美市場也恢復成長力道，年增繳出正成長，較去年同期成長6％。

以事業群來看，研華工業物聯網事業群（IIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及綜合服務事業（AS+）拉貨力道強勁，年增皆有雙位數成長，分別達38％、39％及44％，僅應用電腦事業群（ACG）則較去年小幅下滑1％。

研華前8月合併營收373.88億元，較去年同期成長10％，同步改寫歷史新高，主要成長地區為中國大陸及新興市場，歐洲、台灣及南韓市場也呈現雙位數成長。

研華統計，8月接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.36，累計至8月BB Ratio則為1.60。