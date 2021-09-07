旭海觀音鼻自然保留區10週年系列活動 序幕

【旅遊經 編輯部報導】

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區於2012年成立，今年將邁入第10年。為了迎接10週年屏東縣政府主辦、牡丹鄉公所協辦「旭海觀音鼻自然保留區10週年系列活動」，規劃各種體驗行程、展覽、講座等，讓民眾參與不同類型的活動。

屏東縣長潘孟安表示，活動的主視覺LOGO，是由在地特色的鵝卵石形狀做發想，結合山的造型，融合鵝卵石的白色紋路與水波紋，展現出保留區依山靠海的自然環境，「自然保留區絕美的天然原始景觀、台灣最後天然海岸線豐富的歷史脈絡及原住民文化，美得令人屏息！」

擁有豐富動植物資源及獨特地質景觀的旭海觀音鼻自然保留區，範圍涉及旭海部落傳統領域土地，為尊重當地部落的自主地位，縣府團隊今年建立與部落共同經營管理的合作模式，組成9人共同管理委員會，其中機關代表4人、部落代表5人，對保留區經營與部落資源管理等事項提出建議及諮詢，期望使保留區經營決策更符合在地需求，兼顧生態保育、文化保存與在地產業發展，讓保留區得以永續經營。

「旭海觀音鼻自然保留區10週年系列活動」9月起開跑，將有「漁海共生的自然寶庫」環境教育體驗活動、旭海草原觀星活動等特色遊程，斯卡羅戲劇影像特展、「牡丹印象-旭海之美」攝影展、落山風風景特定區願景特展等展覽，以及「你所不知道的旭海觀音鼻自然保留區」講座活動。另10月23日（六）在牡丹國小旭海分校將舉辦「當我們同海一起、草地音樂會暨在地農特產品推廣行銷活動」，現場將會展售在地農特產品及手工藝品，並有移動共融遊樂園讓家長孩童發揮想像力及創造力來玩遊戲；到了傍晚還有古謠傳唱、民俗擊樂、樂團、創作歌手、恆春民謠等各類型的音樂表演可以欣賞。

屏東縣府希望透過投入醫療、教育、觀光、文化保存等能量及資源，凝聚社區居民的共識，在擁有台灣僅存的高自然度海岸景觀的基礎上，創造旭海地區更多發展的可能性，吸引外地人前來觀光駐足、青年返鄉創業，真正達到保育與發展雙贏。相關活動訊息可至至活動官網（http://xuhai10.pthg.gov.tw）查詢！

圖片：屏東縣政府提供