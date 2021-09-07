海樂影業(6688)驚傳退票，今天公告因存款不足退票兩張，金額分別250萬元及20.6萬元。公司預計17:00在櫃買中心召開重大訊息記者會。

海樂第1季營收為3042萬元，年增3.53倍，今年4月才透過公關公司發布今年下半年計畫，包括籌畫各式電影、演唱會、承辦活動等的項目，第2季歸畫超過6檔電影、3場演唱會與大型活動即將推出，以期旗下兩大巨擎「電影版權代理＋演藝活動」雙事業齊步接力推進。

但這波疫情衝擊文創產業，尤其5月本土疫情升溫，實體演唱會、電影全面停辦，近期電影才逐漸解封，但原本推出活動計畫大受影響，也導致海樂第2季營收僅1578萬元，上半年營收總計4621萬元，稅後虧損3646萬元，每股虧損1.74元。

另一方面，根據公開資訊觀測站內容，該公司8月財務主管異動、董事辭任，8月底輔導券商紛紛辭任，9月16日將撤下興櫃，而7月銀行融資額度1.52億元已經使用超過1.5億元，銀行融資幾乎用光，公司經營狀況顯然不佳。

公司今年通過辦理200萬股現金增資，每股價格15元，9月5日停止過戶，9月8日至9月14日開始繳款，而在繳款開始前兩日就發生退票，就看後續能否如期完成現增度過難關。