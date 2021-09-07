華邦電(2344)含新唐科技等子公司，8月合併營收為88.16億元，較7月新高90.89億元減少3.01%，仍為歷史次高，較去年同期增加98.9%。

華邦電受惠記憶體產品漲價，加上轉投資的新唐科技併購日本Panasonic Corporation半導體相關事業的效應，華邦電今年前8月合併營收644.65億元，較去年同期增加96.19%，為歷史新高紀錄。

華邦電第二季營運比第一季明顯增長，公司持續看好第三季記憶體市況，預計漲價效益將持續。

華邦電第二季稅後純益33.36億元，年增3.7倍，每股淨利0.84元；上半年稅後純益49.23億元，年成長達6.9倍，每股純益1.24元。第三季營收持續穩增加上漲價效應，整體營運可望再比上季增長。

華邦電受惠需求暢旺以及漲價效益，第二季合併營收252.34億元，毛利率攀高至42.22%，稅後純益33.36億元，創新高，季增1.1倍，年增3.7倍，每股純益0.84元；上半年合併營收465.59億元，毛利率約40%，稅後純益49.23億元，年增6.9倍，每股純益1.24元。

華邦電於先前法說會指出，目前產能持續滿載，加上漲價效益逐漸反映，第三季毛利率預期再成長，已開始洽談第四季訂單，甚至已經有客戶想談明(2022年)年的長約；公司看好記憶體需求會越來越大，景氣上升循環還會持續一段時間；利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND Flash等短缺情況可能將延續至明年。