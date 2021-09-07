昨（9/6）日亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌頒發「2021亞洲最佳企業雇主獎」獎項。其中，永慶房屋再次獲得《HR Asia》的肯定，以員工的超高滿意度，從292所企業中脫穎而出，不僅是今年96所得獎企業之一，更是唯一連續四度獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的台灣房仲業者！

評分高於產業平均近30% 永慶從近三百間企業中脫穎而出

《HR Asia》為亞洲地區的權威人力資源雜誌，其舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」已成為企業衡量員工幸福指數的關鍵性指標。2021年共有292間企業參與「亞洲最佳企業雇主獎」的審核，僅有96家企業獲獎。而永慶房屋從中脫穎而出，再次獲得「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。這已是永慶房屋四度蟬聯該獎項，成為台灣房仲業的唯一紀錄！

在調查中，永慶房屋在「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向都獲得高分，高於同業平均分近30%。此外，在新冠疫情期間，永慶房屋快速且全面的防疫政策和數位創新，以及不減薪不裁員的堅持，讓員工能夠持續安心工作、服務客戶，更獲得了評審的肯定，也為永慶房屋四度贏得「亞洲最佳企業雇主獎」。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「在不穩定的時代裡，永慶更要提供夥伴穩定的職場。除了感謝HR Asia的肯定，我更要感謝所有夥伴們對公司的回饋和建議，讓永慶能夠持續進步。你們的支持和信賴，也成就了永慶的榮譽。」

永慶房屋在「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向都獲得壓倒性高分，高於同業平均近30%，讓「亞洲最佳企業雇主」的名聲實至名歸！(圖/永慶房屋提供)

得獎關鍵：數位科技優勢和完整防疫政策

永慶房屋表示，隨著新冠肺炎疫情來襲，許多產業遭到重創，與人頻繁交流的房仲產業也面臨衝擊。然而永慶房屋透過完整的數位賞屋科技，從「永慶房仲網」、「永慶快搜APP」到「實境找房」，讓即使全台疫情警戒升至三級，所有第一線同仁也能藉由數位科技持續服務消費者，工作和收入不因疫情受影響。

同時，永慶房屋更在疫情期間更推出「專人導覽」服務，由永慶經紀人實地拍攝賞屋影片，讓消費者不須出門，就能在電腦或手機前輕鬆賞屋。不僅購屋出手更精準，同時也能降低接觸機會，保護經紀人、屋主、消費者、和社區居民。這些數位科技優勢深受消費者肯定，也讓每位永慶經紀人都能持續服務客戶，不但獎金不縮水、額外獎勵也不因疫情取消，總部同仁更逆勢加薪，平均加薪3%。疫情中的服務突圍，也讓永慶房屋在今年六月雙北直營地區成交市占突破5成，更逆勢展店9店。

照顧員工也心繫社會 提供內部紓困金更捐贈物資

除了利用數位科技優勢，讓永慶經紀人在疫情期間持續服務消費者之外，永慶房屋也提供員工充足的防疫物資，也免費提供新冠肺炎家用快篩試劑，時時保護每一位員工的安全。永慶房屋更提供內部紓困金，讓因疫情而生計受到影響的經紀人家庭，都能夠得到永慶的紓困及時雨，解決生活的燃眉之急。

自疫情升溫以來，永慶房屋全體動員，捐贈各種防疫物資到社區中，永慶慈善基金會跟永慶房屋更捐助馬偕醫院2000件隔離衣，與第一線醫護人員共同抗疫。(圖/永慶房屋提供)

照顧員工的同時，永慶房屋更為社會盡一份心力。自疫情升溫以來，永慶房屋全體動員，捐贈各種防疫物資到社區中。目前已累積捐贈超過1.6萬副防疫護目鏡給各鄰里辦公室，也贈送酒精物資、感應式酒精消毒機到社區大樓。為了體恤辛苦的第一線醫護人員，永慶提供超過300頂帳篷給所有有需要的醫療院所和社區；永慶慈善基金會跟永慶房屋更捐助馬偕醫院2000件隔離衣。許多永慶同仁也主動到醫療院所擔任志工，引導民眾或發送防疫物資，減輕醫護人員工作負擔。透過社區參與，永慶房屋員工和社區創造互助互善的正向循環，不僅為社會貢獻一份心力，也讓員工獲得心靈上的滿足與成就。

永慶版圖持續成長 持續招募好人才

憑藉著優異的防疫措施和數位科技，永慶房屋贏得所有員工的認同，不但讓永慶房屋四度榮獲「亞洲最佳企業雇主」殊榮，也讓永慶房屋的服務持續獲得消費者肯定，集團版圖逆勢成長，更要擴大徵才，下半年預計招募3000人。

陳賜傑表示：「永慶的茁壯，來自每一位員工的努力。永慶房屋深信：『有幸福的員工，才有滿意的客戶。』未來，我們也將不斷優化公司人資政策，讓所有夥伴們的生活，都能因為永慶而變得更美好！」