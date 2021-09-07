高雄市議員邱于軒在臉書痛批環保局遲遲不針對大寮、林園的空污、水污展開稽查專案，自爆「氣到暈眩症發作」住院打點滴。環保局表示，已成立大寮工業區專案定期稽查，林園工業區也持續追蹤23家工廠、319項改善項目。

邱于軒指出，早在8月11日總質詢時，就公開要求環保局針對大寮、林園的空污、水污展開稽查專案直，迄今仍得不到正面回應。她每天都接到民眾對於空污的陳情和控訴，除了公開質詢，凌晨更親自去抓污染、查水污，能做的她都做了，環保局身為業務主管單位只知道推托卸責，難道廠商勢力真的那麼神通廣大？

邱于軒還直指，大發工業區周遭的光明路、潮寮里和過溪里半夜煙霧瀰漫、昭明的煙囪可以排出有陰影的水蒸氣、大發工業區水溝排出強鹼雨污水等問題環保局長期視而不見。

環保局回應，已成立大寮工業區專案稽查，定期隨機進廠稽查，包括空污、水污、廢棄物及毒化物等專案稽查工作。統計至今年6月共稽查397廠次，違反空污法案件91件，罰鍰總金額1199萬元。91件違反空污案件元件洩漏計17件、製程逸散4件、未依許可內容操作49件、異味3件、污染物濃度超標7件、逾時通報1件、空氣染物排放量超標5件及未依規定設置專責人員1件。

另今年也針對林園工業區，執行23家工廠聯合稽查作業中環保項目共列319項建議，後續持續追蹤改善。

環保局呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物或廢水時，歡迎撥打公害陳情專線07-7317600或1999，環保局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證。