弘道基金會社工帶著中高年級學生玩記憶圖卡。（張亦惠攝）

大崎國小校長洪坤山(右4)表示，除了讓校園成為一個友善組織外，也希望讓學生也能成為失智友善小天使。（張亦惠攝）

每年的9月是國際失智症月，弘道老人福利基金會嘉義服務處今天到嘉義縣民雄鄉大崎國小舉辦認識失智宣導活動，透過多種的形式互動，期待讓不同學齡的孩童增進對失智症的了解，讓失智認知從小札根，一起加入照顧社區失智爺爺奶奶的行列。

嘉義縣衛生局推動「失智友善社區計畫」邁入第二年，希望透過增加民眾對失智相關議題認識，集合眾人的力量，營造出適合失智症者居住的友善環境，也致力招募失智友善天使及組織，以即時協助失智長者所需與避免走失，大崎國小去年就加入失智友善組織，在提升失智相關知能外，也會注意是否有失智者需協助。

弘道嘉義服務處今天到大崎國小辦理宣導活動，每個年級20名學孩童，由1名社工進行宣導，低年級班級導讀繪本「阿嬤，不要忘記我」，讓學童了解失智症者的世界；中高年級透過玩記憶圖卡，讓孩童知道失智症者，會有記憶退化的問題，並向孩童宣導失智症警訊，及如何發現和學習協助失智症者。

大崎國小校長洪坤山說，打造一個友善社區不應該只是大人的事，尤其是在老年人口比例高的嘉義縣，有許多孩童是直接由爺爺奶奶扶養，希望透過宣導的方式，讓小朋友在家裡也可以注意到親人的狀態，避免長者有不一樣的行為出現時，孩童因不了解而產生恐懼，且在社區裡有發現失智症者需要協助時，孩童也可以引導他們至失智友善店家得到幫助，成為失智友善小天使。

弘道嘉義服務處社工林義峰表示，根據國際失智症協會統計，每3秒就有1人罹患失智症，因此失智症的預防與宣導相當重要，而校園與社區有密不可分的關係，因此透過校園宣導活動也讓社區居民了解失智症與失智長者可能的症狀與需協助處，並從小開始培養對失智的認識及預防，一起成為社區的失智友善天使。