「BNT」疫苗到貨，但駐德代表謝志偉出面搶功，稱政府是前三棒，第四棒交給民間企業完成，引發批評。宅神朱學恒直言，謝志偉正事沒幹只會自誇，拿著人民的納稅權卻整天鬥爭民眾，「這樣符合塔綠班的行規嗎？」他更直言願意出錢讓謝志偉搭機返台施打高端疫苗，並呼籲謝志偉不要只出一張嘴挺高端。

朱學恒今(7日)在臉書上點名謝志偉，並表示，謝志偉派駐到德國，卻從頭到尾正事沒幹，「台灣民間買個BNT疫苗你也一點貢獻都沒有」，只會發臉書自誇，駐日代表謝長廷還知道疫苗什麼時候起飛可以去鞠躬道謝，「你連疫苗哪天飛、在哪飛都不知道，虧我超期待你可以去機場跳個RAP拍個影片的，結果連這也落空」。

朱學恒痛批謝志偉，正事不做也就算了，「整天鬥爭像我這樣納稅養你的民眾，你拿的是我納稅錢，我都不介意你跳RAP了，你還反咬我，這樣符合塔綠班的行規嗎？」朱學恒還翻出上次送花到中央疫情指揮中心的事件，指行政院長蘇貞昌可能見識不足，只在喪禮看過花籃，「你也跟著他馬上接著說喪禮，一個駐外代表連花籃都沒看過只知道喪禮，是不是太久沒回台灣補充台灣價值啦」。

朱學恒直言，自己打算出錢給謝志偉買機票返台打一手高端疫苗，現在反正高端隨到隨打，「麻煩你不要只出一張嘴挺高端，貢獻出你的手臂吧，回國隔離機票我都幫你出啦！」他更對謝志偉喊話，不要客氣，趕快回台灣，「反正你留德國也沒什麼用，你看其他台派都打了，你難道不著急嗎？」