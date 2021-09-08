歷經3個半月後 松山慈祐宮開放信眾入廟參拜 16:102021/09/08 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝） 台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝） 台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，並設置智能消毒設施，量測體溫消毒一次完成，完成實聯制後就可入廟，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝） 台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，並設置智能消毒設施，量測體溫消毒一次完成，完成實聯制後就可入廟，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。 海陸兩會商議 10位小明返台有望 太平山場域部分放寬 5山屋開放三分之一遊客入住 #入廟 #信眾 #參拜 #松山慈祐宮 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16縣巿禁中秋戶外烤肉 各地停辦活動一次看 13:362021/09/07 生活 結合宮廟文創 官田惠安宮媽祖菱炭御守、炭吉扇亮相 15:142021/09/08 寶島 桃園走透透 謝立功不否認想選市長 04:102021/09/06 地方新聞 苗栗縣中秋公共場所烤肉喊卡 白沙屯拱天宮今起禁參拜 14:502021/09/08 生活 大里三賢宮傳愛 攜手霧警轉送中元愛心物資 15:312021/09/07 社會 背媽祖像拿假天后宮印文唬爛蓋廟募款 男填假收據露餡下場曝光 12:222021/09/08 社會 倫敦橋倒塌了 英女王駕崩因應計畫曝光 11:502021/09/04 國際 人行官員：中國金融業開放將轉向負面清單模式 11:142021/09/05 兩岸 傳柯文哲明年親征高市長選戰 本尊「賣關子」北市府稱玩笑話 11:152021/09/06 政治 藍營黨魁之爭 江啟臣緊跟朱立倫腳步 訪花蓮老友爭取支持 16:042021/09/06 政治 朱立倫偕同顏清標參拜鎮瀾宮 猛力催票罷免陳柏惟 16:032021/09/05 政治 生活熱門新聞 Delta入侵！陳時中籲「有5症狀」別去上班上課 - 生活 台大麻醉師突破性感染 3天旅遊足跡曝光 花蓮知名景點趴趴走 - 生活 新北餐飲業、超商、夜市禁內用一週 到9月15日止 - 生活 基因定序出爐 確定Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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