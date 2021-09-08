台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）
台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）
台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）
台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）
台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，並設置智能消毒設施，量測體溫消毒一次完成，完成實聯制後就可入廟，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）
台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，並設置智能消毒設施，量測體溫消毒一次完成，完成實聯制後就可入廟，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。（王英豪攝）

台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，7日重新開放信眾入廟參拜，並設置智能消毒設施，量測體溫消毒一次完成，完成實聯制後就可入廟，在煙霧繚繞的香火中，獲得心靈的慰藉。

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