高雄市體育總會游泳委員會遭爆向運發局租借場地，竟私接公共用電長達7年，直到上月新舊主管交接才爆發，市府8月底向警方報案，然而本報接獲爆料，涉案人為民進黨籍高市議員林智鴻的親友，林曾親電警方關心，但警方否認林下指導棋；對此，林智鴻至今未回應。

長期協助訓練培育高雄市游泳好手的體育總會游泳委員會，多年來租用高市府位於苓雅區所屬的運動場館內的室內用地充當辦公室；但傳出上個月場館主任輪調，新任主管上任後，發現委員會辦公室裡供應照明的110伏特電線，依規定接在分電表上，但另一條冷氣用電的220伏特電線，卻接在公用總電表上，顯示多年來辦公室的冷氣電費都由公家支付，委員會吹免費冷氣。

運發局認為游泳委員會此舉已涉及公然竊電，8月底向警方報案盼查明真相。警方調查時，又爆出綽號「肉粽」的游泳委員會許姓總幹事、及日前離職的場館管理人員均是民進黨高市議員林智鴻的親戚，林獲知後不避諱，竟親自去電警方關心此案，警局上級長官於是指示，該案因涉及政府機關被偷接電一事，要求所屬在偵辦過程中，須落實查證。

據側面了解，高雄市刑大在偵辦該案件期間，的確接獲林智鴻來電，至於林所關切的涉案人為誰？談話內容為何，刑大警方則低調拒絕說明。針對該案目前已約談多少涉案人？警方也以「偵查不公開」且將報請檢察官指揮為由，不願說明案情。

本報7日下午三度致電林智鴻求證，第一次由助理代為回應，「議員正在開會，晚點再回覆」，但事後林智鴻手機關機，直到傍晚未能取得回應。

國民黨高市鳳山區議員李雅靜直言，倘若該爆料屬實的話實在不應該，林智鴻曾是高市府前官員，如今又身為民代怎能違法關說，何況對象又是自己的親戚，俗話說「幫理不幫親」，遇到有利益輸送關係更該避嫌，否則只會落人口舌，社會觀感不佳。

針對偷電一事，高雄市長陳其邁稍早受訪回應，這是運發局主動發現，經查這個是一個陳年、已經很久的事情，所以市府除了行政調查，也會進行司法偵查，希望可以釐清真相，也會根據事實來懲處追究。