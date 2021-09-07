台南市防疫記者會說明幼兒園加強防疫措施。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

新北幼兒園發生群聚感染事件，台南目前社區感染風險雖不高，但針對公私立幼兒園防疫已提高警戒，全力防堵Delta，採取更即時的停課標準，若各園察覺有疑似高風險個案，園所向教育局通報並通知家長後，可自行決定該班級或全園停課1日。師生1人被匡列，該班停課2日、全園停課1日；1人確診，全園停課2周。

台南市長黃偉哲表示，學童年齡低於12歲，在沒有疫苗可施打情況下，更需要嚴格防疫措施，尤其，近日新北幼兒園發生群聚感染，南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，全力保護學童們的安全。

教育局長鄭新輝表示，為確保各園師生的健康，9大加強防疫措施包括「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等。

他說，Delta變異株的傳染力強，為協助各園迅速回應疫情變化，若各園察覺有疑似高風險個案，該園可即時向教育局通報並通知家長後，自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2周。

教育局指出，南市幼兒園教職員工第一劑疫苗施打率已達96％，籲請尚未施打人員應踴躍接種，也希望中央能盡速提供第二劑疫苗，優先強化幼兒園防疫保護力。

另外，教育局也要求「教職員工施打第一劑且滿14日者，如有身體不適症狀，除當日應停止到園上班外，如有COVID-19的典型症狀也應進行自主快篩，並於上班前出示陰性證明」。

教育局表示，目前補助各幼兒園防疫經費475萬餘元已到位，將加強各園防疫稽查密度，針對幼童車超載、班級師生比不符且情節重大者，一律公布園名、負責人姓名及罰鍰。目前已將教職員工疫苗施打率未達8成及容留量較低幼兒園列為稽查重點，截至9月6日，到園稽查27園，檢查結果都沒問題。