桃園市長鄭文燦7日出席由桃園市政府與國際組織城市網(CityNet)共同舉辦的「印太機場城市防疫措施經驗分享」視訊論壇。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦7日出席由桃園市政府與國際組織城市網(CityNet)共同舉辦的「印太機場城市防疫措施經驗分享」視訊論壇。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦7日出席由桃園市政府與國際組織城市網(CityNet)共同舉辦的「印太機場城市防疫措施經驗分享」視訊論壇，與城市網執行長任根亨、斯里蘭卡可倫坡市衛生局長魯萬．瓦加雅穆尼、韓國仁川市航空部航空產業首席官李相旭及來自韓國、日本、斯里蘭卡、印尼、菲律賓、孟加拉及蒙古等7國、8會員城市分享桃園防疫經驗，桃園機場公司總經理但昭璧亦與會說明機場防疫措施。

鄭文燦表示，桃園是台灣的門戶城市，人口227萬人，是連結全球的重要樞紐。近年桃園透過參與國際組織，積極拓展城市外交，現為城市網(CityNet)、國際姊妹市協會(SCI)、智慧城市論壇(ICF)、地方政府永續發展理事會(ICLEI)及健康城市聯盟(AFHC)之成員。截至目前桃園共有30個姊妹市，包含韓國仁川及日本千葉兩大亞洲機場城市，今論壇韓國仁川市也共同與會。

鄭文燦也表示，桃園國際機場位於桃園境內，2020年貨運量排名全球第四，因應疫情，國際機場營收大幅下降，政府為支持機場及相關產業，總計補助了80.74億新台幣。雖面臨疫情侵擾，在防疫安全的前提下，機場貨運量仍持續成長，也讓台灣的經濟和出口量成長很多。

鄭文燦指出，面對2021年1月起陸續發生的群聚感染事件，包括近日台灣面臨國籍航空國際機師遭Delta病毒突破性感染，桃園都立即實施相應措施，以精準疫調做好隔離匡列，建立相當穩固的防護網，讓疫情慢慢收斂。桃園肩負國境防疫第一線的重要責任，將持續朝國境防疫管制、嚴防社區擴散、提升疫苗施打率三方向努力，目前桃園疫苗涵蓋率已超過4成，市府將持續提供友善、有序的接種服務，藉由提高疫苗覆蓋率達到群體免疫力，也會持續採取各項科技疫調，讓疫情獲得控制。

展望未來，鄭文燦表示，機場與城市將持續共生，桃園航空城各項計畫也都持續執行，相信未來各城市克服疫情後，機場都可以慢慢恢復活力，在兼顧防疫安全的情況下逐漸開放；另為協助各行各業度過疫情難關，桃園市已推出「桃園紓困10帖」，也將確實對接中央振興政策，配合5倍振興券發放，加碼推出「6＋1」桃園振興暖身計畫，協助疫情期間受衝擊的各產業盡快復甦。

桃園機場公司總經理但昭璧則表示，桃園國際機場是台灣對外的空運門戶，須兼顧旅客和貨物運輸，更是全球重要的航空器維修基地。國際疫情仍嚴峻，桃園機場以最高規格防疫，守住國門。為避免入境旅客接觸感染，機場公司持續升級防疫管制措施，除落實最嚴密之清消措施、旅客分流、入境普篩外，也積極導入各項防疫科技，確保旅客與工作人員健康。

可倫坡市衛生局長瓦加雅穆尼指出，受Delta變種病毒衝擊，可倫坡市疫情嚴峻，目前續以篩檢、隔離、疫苗施打、疫後恢復等四大措施因應，嚴格執行清消措施及監測追蹤，同時，也配合國家政策實施防疫宵禁，與中央衛生部門合作，希望能夠有效把控制疫情控制下來，同時也提升疫苗施打率。今天與桃園及仁川交換了許多寶貴防疫心得，收穫良多，將滾動式調整可倫坡防疫政策。

仁川市航空部航空產業首席官李相旭提到，仁川坐擁仁川國際機場與仁川港，在COVID-19肆虐下，仁川航空產業也受到重創，但產業活動與國際貨運實則不減反增。目前仁川多家航空業已開始進行合併重整，並展開機場擴建計畫，政府也提撥4兆韓圜補助，進行航空政策紓困、企業補貼及機場費用減免等。展望疫後發展，仁川市正努力為航空業打造全新就業機會，致力發展結合汽車與航空業的都會飛行交通(Urban Air Mobility UAM)，預計於2025年問世，協助現有製造業進行技術升級、為後疫情時代做好準備。

今日論壇由城市網執行長任根亨進行開場，他表示，桃園市是城市網的活躍會員，這次很高興與桃園共同舉辦這場防疫經驗分享論壇。COVID-19疫情深深影響著航空業及城市未來發展，希望藉這次交流，讓不同國家城市能夠分享防疫經驗，了解並學習各項防疫作為。未來，城市網也將持續提供良好平台讓大家互相交流，也盼能夠早日走出疫情陰霾。