萬丹鄉民抗議屠宰場汙染環境，避免擦槍走火、警方嚴陣以待。（林和生攝）

屏東縣議員蔣月惠日前接獲萬丹鄉民陳情，表示有屠宰業者利用晚間運載鴨隻進場，且內部員工防疫期間並未佩戴口罩，懷疑有私宰及廢水排放等問題，7日與鄉民在工廠外舉白布條抗議，要求廠商出面說明。

蔣月惠指出，此處屠宰場於2013年便申請停業，並變更為肉品工廠，但近日有鄉民發現，白天工廠總是靜悄悄，晚上卻跟夜市一樣熱鬧，從深夜開始就有大型車輛運載鴨隻進入，一車接著一車，懷疑有私宰情事，質疑屠宰後的羽毛、內臟，及清洗後的血水，恐會造成環境汙染。

加上業者今年準備在萬丹鄉竹林與四維村交界處，開闢2甲大的農田，預計設置養鴨場及光電設施；原本良田變鴨場，現有的灌溉水利溝如何處理畜牧廢水？加上養鴨對於空氣、水質造成的環境汙染疑慮，業者始終沒有出面協調。

如此新仇舊恨，讓鄉民集結舉布條抗議，嚴正表達不滿，警方獲悉消息後擔心擦槍走火，一早便部署警力，所幸抗議過程理性，並無爆發衝突。

屏東縣政府農業處則表示，屠宰場屬於特許行業，證照由農委會統一審理核發，據了解，此處屠宰場是有合法登記的廠商，加上地目完全符合規定，並不是非法工廠。

但蔣月惠認為，既然是做合法生意，何不開大門、走大路，包括在工廠外可疑的暗管、新設養鴨場的環保設施，加上屠宰場的清運及後續處理問題，其實都可以當面向鄉民釋疑，若不如此，難免讓人懷疑是合法掩護非法，因此要求業者出面，否則仍會抗爭到底。