新北市幼兒園老師打過疫苗仍染疫，外界認為採取定期快篩似乎更安全，台北市長柯文哲7日表示，PCR篩檢是黃金標準，作為最後確認，乾脆以簡單、有效、直接的方式，不要用快篩猜來猜去，他強調，還是主張打2劑疫苗後放寬管制，讓生活盡量正常，美、英國家戰略是比較對的。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，在這次疫情爆發前還會用快篩，以萬華疫情爆發後的實戰經驗來看，一個地方的感染率很高可以用快篩，感染率不高做快篩就沒用，做完快篩還要以PCR確認，臨床經驗是有症狀的病例快篩陽性，PCR幾乎是陽性，若沒症狀快篩陽性，偽陽性機率很高。

他表示，既然PCR是黃金標準才能做最後確認，乾脆直接做PCR，在5月萬華爆發疫情後，北市7家醫院直接做PCR篩檢，是簡單、有效、直接的方法，不要猜來猜去，PCR雖然比較貴，但數量增加後價格會下降。

柯文哲說，有完整打2劑疫苗就算被感染傳染給別人的機會很低，但有多低還要研究，身為醫生強調統計學，最不喜歡人家說萬一，一萬都不解決了，解決什麼萬一，打過完整疫苗，會再傳染給別人的機率非常低的話，雖然不能保證百分之百沒有，但機會很低就算了。

他強調，如果從此每周都做1次快篩，北市有幾萬名老師，快篩不準再做PCR，天啊，這不行啦，活在世界上要接受合理的風險，而合理的風險是有醫學統計基礎，還是主張打2劑疫苗放寬管制，讓生活盡量正常，美、英國家戰略是比較對的。