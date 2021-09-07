全球多地都在面臨Delta病毒株傳播而起的新一波疫情，澳洲也不例外。在疫情警戒下，警察作為第一線工作人員經常要接觸可能確診者，因此導致必須被隔離，對於當地正上升的疫情，可謂是雪上加霜。

《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）根據多位匿名受訪者說法，發現過去幾周，新南威爾斯州(New South Wales)原本17700名警察中，有超過400位警察都在被隔離。其中多數是因為接觸到確診者，按照當地防疫規定需要隔離；少部分則是因此而染疫。

據了解，當地警察經常在值勤時容易接觸到確診者，尤其在疫情升溫的情況下，機率更提高不少。一次任務中新南威爾斯三名警察在搜索Comanchero bikie俱樂部騎士後，因為該騎士稍晚被發現確診，而必須要被迫隔離；也有一起監管人員跟確診囚犯接觸後被感染。這類的是事件可說是層出不窮。

截至9月6日，澳洲確診病例數為63154例，死亡數1044例。在新南威爾斯州確診數則有35064例，死亡人數185例；根據Our World in Data網站統計，澳洲每平均7日感染數從6月初的20上下，在9月初已攀升到1500，顯示當地疫情升溫迅速。

為了讓第一線的警察人員可以安心工作，報導指出截至上周，新南威爾斯州17700名警察中，已經有12000人完整接種疫苗。但是在疫情期間，警察除了本份工作，還因為防疫負擔額外工作，導致過勞和士氣低落。如今又累積多名警察因為接觸確診者(部分染疫)須隔離的情況，很有可能讓情況更為嚴重。

報導引述一位當地警察的說法，他表示這一波疫情擊倒了很多同仁，迫使他們離開崗位，不然就是要負責更多職責，也消耗更多資源。另一位警察則表示，任何同仁的耗竭都會造成問題，也擔憂情況可能未來越嚴重。