條子鴿公開的紀錄申誡是0支，立刻又引來質疑。（翻攝條子鴿臉書）

退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，面對各種質疑，7日下午他在臉書首度回應，堅稱自己寫的東西「都是分享我曾經歷過的事」，還秀出自己過去的獎懲紀錄當證據，不過馬上又被質疑，因為上面顯示他的申誡次數是0支，大批網友詢問：「那你說的兩支申誡怎麼來的？」

條子鴿在臉書貼文中，表示自己出版的書籍、粉專文章，都在分享「我曾經歷過的事情」，沒有說謊也沒有杜撰。還說自己不是政治人物沒有傾向，不需靠蹭人氣增加知名度。

他還表示，他的文章沒有遠在日本的謝先生有進行關說，如果謝提告是他的權利，他尊重也問心無愧。

條子鴿還貼出他當警察的獎懲紀錄，時間是2006至2007年，上面的申誡次數卻是0次，立刻引發網友質疑，認為他之前說因為開到高官兒子，事後被記2次申誡，「怎麼現在不見了？」

條子鴿出版大談警界內幕的書籍「你所說的都將成為呈堂證供」，但內容真偽飽受議論，他曾在書中寫周人蔘案爆發前1年，他在派出所的所長偷塞1萬元給他，還說不拿就是不合群，但同時他的臉書文章中，又有一篇台海危機發生時，他在部隊一度準備緊急升空，兩件事都發生在1996年前後，就有網友嘲諷他會分身。

此外，臉書粉專「犀利檢座」也發文指責書的內容有問題，條子鴿在書中說他曾參與執行死刑，但那卻是法警的工作，一般行政警察根本不參與，真實性有待商榷。