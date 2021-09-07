徐小可、阿Ben夫婦7日出席瘦身產品代言活動，被問到新北近日爆發幼兒園群聚感染事件，身為3寶媽的徐小可說「想到就覺得很心疼，可能不知道發生什麼事情就被帶到另一個地方隔離，我覺得痛心是父母親的焦急，希望這些孩子可以平安」，也透露已讓小朋友們請防疫假到9月底，之後看狀況決定是否延長。

目前讓小孩在家自學，徐小可坦言「其實這個月過的很辛苦 我自己的行程都不敢看」，每天6點半起床開始張羅，還要身兼老師幫孩子們上課，讓他們落實停課不停學，也笑說這段期間其實最感謝老師，「怎麼可以50分鐘帶30個學生同時學習，我只有花2、3個小時陪他們就覺得好累了」，但也因此獲得了很大的成就感，徐小可表示因為在學校沒辦法1對1教學，每個孩子邏輯不一樣，在這過程中我學會怎樣肯定自己的孩子，讓他們找到自己的位置，「我都跟我孩子說『有100分、90分的孩子，也有0分的孩子』，不能因為孩子考0分就否定他們」。

徐小可透露目前體重48公斤，開始練鋼管後肌肉變緊實，性生活更圓滿，體態看起來也比較好，阿Ben立刻大讚老婆每個時期都很有魅力，當媽後也不斷精進的身材，有一次看到徐小可在家換上布料很少的鋼管服，才換上3分鐘就被他脫掉，還規定愛妻不能穿出門。徐小可則說「婚姻是個決定也是責任 ，要保持住讓男人看到你的時候會有感覺，我也沒把所有心力都給小孩，然後忽略老公，因為丈夫才是一輩子要走到最後的人」。至於是否想再生第4胎，阿Ben馬上搖頭「還是先不要」，但也沒勇氣去結紮，所以會盡量避免擦槍走火。

而出席同場活動的薔薔則是驚曝目前有個交往8個月的小6歲上班族男伴，之前疫情期間在家追劇不斷吃高熱量的食物，因此暴肥10公斤，男方也一起跟她長肉，薔薔說自己是個到80歲還是需要激情的人，所以沒有交往超過1年半的男生，直呼「我不喜歡嘿咻到膩的感覺」，接著誇獎小男友體力好，可以不斷給她新鮮感。也不忘開導「我要跟天下女性說『就算有另外一半還是要為自己做準備，把自己弄得漂漂亮亮』，女人在感情裡面的世界要懂得抽身，為自己留點後路，男人離開你，也要覺得我自己也可以活得很好」。