民進黨副秘書長、前北市府發言人林鶴明，近期因「條子鴿」事件再度開嗆北市府，批台北市長柯文哲漠視警局形象遭醜化，柯對此反批，林什麼事都要扯到自己，要是太思念他可到市府拜訪，若對警察有意見，以林現在的權貴身份，大可直接向警政署長講就好了。

退休警察「條子鴿」在臉書爆料，指過去攔查到時任行政院長、現任駐日大使謝長廷之子張維洲闖紅燈，卻被嗆聲「知道我爸是誰？」，開罰後卻被長官痛罵加記2支申誡，張隨後澄清是假消息，謝則說若有證據願意下跪道歉，條子鴿也被起底是北市議員侯漢廷辦公室的主任。

和謝長廷私交不錯的柯文哲，下午在防疫記者會上被媒體詢問此事，他表示謝做事不會亂七八糟，因為大家都認識這麼久了，且謝也有出面澄清，那一日新聞就過去。

話鋒一轉，柯直言，林鶴明什麼事都要扯到他，如果思念他可以來北市府拜訪，如果對警察這麼有意見，「他現在是權貴你知道嗎，直接去和警政署長講就好了。」也歡迎林前來市府拜訪他。