竹南國中社區共讀站特色之一的大型格子窗景。（謝明俊攝）

竹南國中社區共讀站的另一個大窗景。（謝明俊攝）

竹南國中「閱世界」社區共讀站把世界地圖變成裝置藝術之一。（謝明俊攝）

適合獨處的小窩居。（謝明俊攝）

現已成為全校師生最愛的階梯式閱讀區。（謝明俊攝）

竹南國中共讀站一進門就是新書區，搭配亮綠的窗景，榮獲法國設計大獎銀質獎。（謝明俊攝）

竹南國中「閱世界」社區共讀站榮獲法國設計大獎銀質獎。（謝明俊攝）

去年底才完工啟用的竹南國中社區共讀站「閱世界」在設計師的巧思下，創造一個竹南國中全校師生最愛的閱讀空間，有可以獨處的窩居、用來發呆的綠意大窗景以及舒適的階梯式閱讀區，在設計師的推動下，參加今年世界6大設計賞之1的法國NDA（Novum Design Award）設計競技大賽，獲得銀質獎殊榮，創下全縣社區共讀站的首例。

「現在閱世界已成了學生課休時間最熱門的去處，尤其是階梯式閱讀區一下就坐滿了學生。」竹南國中校長郭芳江邊說著眼角漾出笑意，她很高興能替全校師生爭取打造這個全新閱讀空間，她透露，師生們現在都私下稱閱讀站是「苗栗小誠品」。

竹南國中的社區共讀站，是委由宇甄室內裝修設計公司的設計師呂翔甄、陳宗呈的團隊規畫設計及監造，去年12月間完工啟用後，呂、陳2人將這個精心作品，報名參加法國NDA（Novum Design Award）設計競技大賽，這項比賽是國際間6大設計賞競賽之1，競賽結果，竹南國中社區共讀站榮獲銀質獎，一下讓苗栗躍上國際。

在2位設計師的精心規畫下，一走進共讀站門口，映入眼簾的是一面大型格子窗，窗後陽台正是師生的魚菜共生系統，坐在格子窗前小沙發，配上一杯香醇的咖啡，師生說這景比起誠品旗艦店還綠。

共讀站另一扇大窗子，搭配3個高腳椅，窗外依然是滿眼的綠，坐在這不僅可以看書，也可以發呆。在共讀站裡，有時候想獨處，就一人窩在小窩居，有好事要和好友分享，也可以坐在對座區，若是全班要一起讀好書，更可以坐在階梯式閱讀區，讓大家一起感染文青氣質。

郭江芳指出，國際化也是「閱世界」的一大特色，刻意不浪費天花板空間，以鋼板雕刻出世界地圖，不僅可以讓學生認識全世界，也是欣賞裝置藝術的美。設計師巧思及用心，更在書架上展露，雙層式、隱藏式的書架設計，更增加了藏書量。

竹南國中結合SDGs聯合國17向永續發展指標為核心，經由外師及校內英語教師協同教學，透過生動活潑的全美語教學，將世界帶入校園，再加上新的閱讀空間，更能讓孩子在認識世界的同時，能同步提升英語聽說讀寫的能力。