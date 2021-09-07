台中市女子傳統舟艇代表隊獲頒全運會金牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

恭喜！台中市府運動局長李昱叡（右）擔任全運會頒獎人，受獎者為台中東奧輕艇選手張筑涵。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021年全國運動會輕艇賽事3日至9日在新北市大都會公園微風運河登場，全國頂尖選手齊聚較勁，台中輕艇好手張筑涵7日與隊友合作，勇奪女子傳統舟艇500公尺首金，也是台中隊在全國運動會的第一面金牌，男子傳統舟艇500公尺勇奪銀牌，目前累計拿下1金7銀2銅佳績。

市府運動局長李昱叡專程到比賽現場為教練及選手加油打氣，頒獎典禮時獲邀以頒獎人身份，親自將獎牌頒予獲獎的台中市的選手，代表市長盧秀燕表達祝賀，期許選手再創佳績。

台中輕艇選手實力雄厚，我國史上第一位出賽東京奧運輕艇運動項目的選手張筑涵，經歷東奧賽場上與世界各國精英同場較技的磨練，在全運會展現更成熟的技巧，與隊友合作出賽，在競速500公尺四人愛斯基摩艇奪下銀牌，再於傳統舟艇項目摘下首金。

台中輕艇代表隊延續上屆的好成績，在女子單人競速200公尺、男子雙人競速1000公尺、男子四人競速500公尺、男子傳統舟艇500公尺、男子傳統舟艇200公尺及女子傳統舟艇200公尺等6個項目均榮獲銀牌，目前累計拿下1金7銀2銅的好成績，期盼各類賽事突破上屆成績。