基隆市最年輕公車司機林弘翊，年僅26歲，從小懷抱當公車司機夢想，平時會搭乘各路線公車到處走走，也會製作許多公車模型過乾癮，高中時更曾翹課向司機請教開車技巧，今年如願通過考試，於9月1日報到上工，他說，每天最開心的就是載送民眾到目的地。

林弘翊家住基隆瑪陵坑，由於地處郊區，1小時才會有1班公車，但從小只要看到公車心情就會異常興奮，也下定決心長大後要當一名公車司機，他說，小男生的夢想就是開大車，感覺特別酷，當時的想法很單純，上班開車、下班回家，工作地點離家近，也是正當的職業、三餐得以溫飽，因此，一路走來都沒有放棄。

他回憶小時候說，自己以前一心只想當公車司機，每逢假日就會搭上各路線公車走走看看，高中時更翹課到公車站與司機們泡茶聊天，請教開車的眉角，平時也會製作公車模型，從零到有，自行黏貼標語、圖案仿製，從低底盤公車，到已報廢公車都有收藏。

林弘翊說，當公車司機的夢想從來沒有變過，滿18歲那年先是考到小客車駕照、20歲取得大客車駕照，由於報考公車司機必須有年資，他也先到欣欣、福合、大都會等客運服務，迄今過了快6年時間，才決定跨出第一步報考，他說，這個夢想自己努力了至少20年，很感謝家人和朋友們的支持，才有辦法一路走到這。

林弘翊如願成為基隆市最年輕公車司機，他說，每天最開心的就是坐上駕駛座，將乘客平安送到目的地，現在也一心只想留在基隆為民眾服務。最後，他笑著說，能完成自己的夢想真的是一件非常開心的事。