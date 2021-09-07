居住環境附近有公園綠地，為建案價值增加優勢，特別在新冠肺炎疫情還未退散，避免群聚，寬闊的公園綠地獲青睞，永慶不動產依內政部實價登錄，統計近一年中南部指標公園周邊700公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，以台中中央公園周邊交易表現最為亮眼。台中市中央公園周邊交易總共成交376件，其次是高雄都會公園，成交324件，第三則是成交238件的台南公園。

永慶不動產以內政部實價登錄統計，一年中南部指標公園周邊700公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，台中市中央公園周邊交易總共成交376件，其次是高雄都會公園，成交324件，第三則是成交238件的台南公園。

2018年6月至2019年5月與2020年6月至2021年5月房價發現，台中市中央公園、彰化景觀公園呈現「價平」現象，漲幅不到1成，周遭生活圈房價相對穩定。

台南公園則因周邊以透天為主，土地價值占比較高，拉高平均單價，房價漲幅19.2％居冠，高雄都會公園和嘉義公園分別以14.8％和14.7％居次。

前身為台中水湳機場的水湳中央公園去年12月6日啟用，面積約67公頃，比台北大安森林公園大2.5倍，擁有都市之肺的盛名。

永慶不動產台中經貿敦化加盟店店長余俊潔指出，中央公園所在的水湳經貿園區，投入多項大型公設，像公園北側有國際會展中心、台中綠美圖、水湳轉運中心等，在綠地、建設題材帶動下，話題性不斷，許多預售小坪數推案已站上4、5字頭。

就公園附近中古屋市場來看，以集中於逢甲商圈、水湳市場一帶的3房大樓為購屋主力，年輕首購族、科技業從業人士偏好公設比低、坪數約30至40坪的物件。

余俊潔表示，水湳中央公園位於西屯區、北屯區交界，地理位置優越，鄰近中清交流道、74線快速道路，科湳愛琴橋的開通，帶進中科消費人潮，吸引連鎖大型品牌進駐，支撐當地商業、生活需求，近年來中國醫藥大學及逢甲大學都在園區內規畫新校地，加上未來台中捷運橘線行經，串連台中國際機場、中科園區，前景看好。

具大型綠地的水湳經貿園區，和七期相比，住宅綠覆率高、密度低，大樓樓高限制在9樓以下，環境舒適不擁擠，部分住宅規畫生態透天別墅，吸引金字塔頂端人士置產。

有百年歷史的嘉義公園，園區融合日式、台式、原住民建築，其中「射日塔」就是到嘉義必拍照的打卡景點之一。

永慶不動產嘉義興業加盟店店長蔡龍進表示，嘉義公園位於嘉義市東區，這裡有「嘉義小天母」美譽，海拔稍高的類似丘陵地勢，清幽的休憩環境與人文氣息更勝西區，吸引許多退休公教人員來到此地置產。

永慶不動產資深研究員陳金萍分析，選擇住宅周邊擁有綠地環境的區域購屋，一直都是消費者的需求之一，房價比一般住宅更具抗跌性，跨出家門口幾步路就能在視野遼闊、活動空間大的綠地散步、慢跑，或悠閒地騎著單車紓解壓力。

全球經歷抗疫，消費者考量健康訴求，避開人潮運動健身，增強自身免疫力，高綠覆、提供休憩功能的公園宅，勢將在趨勢中更被凸顯，抗跌保值的綠地公園宅，在房市條件中具鍍金效果。