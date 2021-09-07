中秋節禁止戶外公共場所烤肉，信義鄉著名的「烤大豬」產業也受波及。（廖志晃攝）

往年中秋節，有如「民族烤肉節」，但受新冠肺炎疫情影響，加上Delta變種病毒讓人心驚，南投縣禁止戶外公共場所烤肉；首當其衝的就是信義鄉著名的「烤大豬」產業，數百人的生計受影響，民眾也吃不到令人垂涎的好滋味。

南投縣副縣長陳正昇表示，今年基於防疫考量，加上近來出現新冠肺炎變種病毒Delta疫情，因此，戶外公共場域包括公園、河濱、社區中庭等，一律禁止烤肉活動，也不鼓勵辦理家戶烤肉活動，即使有同住家人烤肉，也務必做好個人防疫工作，勤洗手，戴口罩，保持社交距離。

陳正昇提醒民眾，所有聚會均需遵守中央防疫指引規定；民眾如有身體不適，請務必在家休息，不要前往公共場所或人群聚集地區，共同守護社區防疫安全；由於Delta疫情變化快速，縣府未來將視疫情變化，機動性調整防疫措施。

信義鄉布農族人以擅長烤大豬聞名，配合雙龍瀑布七彩吊橋啟用，還特別舉辦烤大豬評鑑競賽，數十頭大豬陳列烘烤，香氣四溢，讓來自全國各地的遊客品嘗，更造成轟動。

信義鄉長全志堅指出，鄉內烤大豬從業人員約400人，每年中秋節前半個月，就開始受邀到全國各縣市的機關、團體、企業及家庭聚會烤大豬，生意好的團隊在半個月內，可以烤出100頭豬的業績。

全志堅表示，中秋節前、以及耶誕節到跨年晚會間，是烤大豬生意最好的時候，也是業者1年中最重要的經濟收入來源，因此，中秋禁止烤肉對生計影響很大。