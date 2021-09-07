凱美（2375）旗下旺詮大馬廠原訂9月2日-9月8日停工，不過凱美7日公告，取得當地主管機關復工核准，自110年9月7日起復工，但全廠最高只能維持60％出勤。

相較於原定的停工時程，旺詮大馬廠等於提前二天復工，但因稼動率無法滿載，凱美在8月營收新聞稿中表示，停工將影響9、10月營收。