凱美大馬廠提前至7日復工 但僅維持60％出勤 17:032021/09/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）旗下旺詮大馬廠原訂9月2日-9月8日停工，不過凱美7日公告，取得當地主管機關復工核准，自110年9月7日起復工，但全廠最高只能維持60％出勤。 相較於原定的停工時程，旺詮大馬廠等於提前二天復工，但因稼動率無法滿載，凱美在8月營收新聞稿中表示，停工將影響9、10月營收。 美提前縮表 東南亞授信風險升高 英國2艘巡邏艦啟程 前往印太常態部署5年 #凱美 #大馬 #復工 #停工 #旺詮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大小同樂 台中歌劇院戶外看動畫 04:102021/09/07 地方新聞 第三代半導體 有望成護國新神山 04:102021/09/07 財經要聞 《半導體》矽格8月營收再登高 布建成長新動能 08:202021/09/07 財經 《半導體》旺宏8月營收創次高 前8月登高 15:082021/09/07 財經 台股迎電子旺季 換機潮受矚目 04:102021/09/07 財經焦點 《國際產業》需求疑慮罩頂 原油價格漲跌互見 16:502021/09/07 財經 《其他電子》勤凱8月合併營收月減0.04％ 歷史次高 08:202021/09/07 財經 Fed主席鴿派言論發酵 美國股票資產淨流入創6月來最大 11:102021/09/07 財經 台積電獨木難撐 台股尾盤翻黑 04:102021/09/07 財經要聞 社評／台灣沒有和大陸單獨一戰的能力 04:102021/09/07 焦點新聞 前後腳！英國高級氣候官員也訪陸 09:082021/09/07 兩岸 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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