國民黨立委賴士葆在臉書上透露，衛福部積欠基層診所協助施打疫苗的補助費，已經超過兩個多月，金額從數萬、數十萬到數百萬元不等。疫情爆發以來，病患人數急遽的減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。

賴士葆指出，為了提高疫苗施打覆蓋率，需要基層醫療診所協助，到八月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40％，他們要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等等，整個行政流程非常的繁瑣，他們都很積極的配合政策，默默的付出。政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻是積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。

賴士葆說，日前農委會為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，有不少診所收到花其實哭笑不得，農委會說花卉有景觀療癒的效果，其實對很多診所現在真正需要的是現金讓他們能夠繼續存活下去。根據統計，從五月份到七月份已經有208家診所歇業關門。政府卻積欠他們疫苗施打補助費。

賴士葆表示，今年五月份的時候，陳時中說病毒跑得比公文還快。現在陳時中說作業流程比較慢，以後會每個月結算發還給基層醫療診所。不知道事先採購高端5百萬劑疫苗的錢，政府是一次給還是積欠幾個月才給？