新北幼兒園爆發群聚，中央流行疫情指揮中心證實7日又新增5例本土和該案相關，其中還有1案是幼稚園學童的1歲大妹妹，目前包括老師、家人和學童共有15人確診，匡列人數也來到411人。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，最無助的是25到40歲的年輕父母小家庭。一旦有社區擴散鏈，後果難以想像。

台北市議員游淑慧。(圖/本報資料照)

指揮中心指揮官陳時中今(7日)表示，新增8例本土個案中，有5起和新北幼兒園相關，其中3例家長，1例是幼兒園的5歲小朋友，另有1例是幼兒園小朋友的1歲妹妹，從幼兒園教師（案16129）衍生下來一共15案。陳時中也公布匡列人數，有411人遭匡列，其中362人為居家隔離，另49人列自主健康管理，將持續進行疫調匡列工作。被問及病毒基因定序，陳時中回應，整體方向都指向Delta或其他變異株。

游淑慧7日在臉書發文表示，25到40歲的這個年齡層的父母，很多根本還沒輪到第一劑的疫苗，而他們的小孩可能都是12歲以下，也無法施打疫苗。這樣的家庭最弱勢，幾乎是毫無防護力的家庭。小孩子會到校園群聚、父母必須要到職場工作。一旦有社區擴散鏈，後果難以想像。

最後，游淑慧總結表示，她早在7月的時候就主張，25到40歲也要趕快施打， 因為他們要工作要照顧小孩、要照顧父母。她也呼籲大家別忘記，之前台灣有大半的確診病例都來自家戶內感染。