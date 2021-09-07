美國政府在8月31日結束在阿富汗20年任務，但是美軍連夜撤離、擊垮阿富汗政府信心，後續處理方式也引發民怨，讓美國總統拜登民調支持直直落，讓民主黨面對2022期中選舉面臨壓力，專家認為，拜登1兆美元基建法案、3.5兆美元財政支出案規模縮減，企業稅可能捲土重來，將衝擊科技業獲利能力。

據Barron`s報導，Stifel Nicolaus華盛頓政策策略長Brian Gardner指出，若2項法案都維持規模，雙雙通關的機率為10%，若將財政支出案刪減至2~3兆美元，並降低稅負，通關機率將升至65%，但這可能導致企業稅恐從川普時代的21%調高至25%，主要衝擊科技業以及健康照顧業者。

美國銀行策略師Ohsung Kwon指出，這樣一來，2022年美企每股盈餘估值將下修5%，把前一年的獲利增長全部吐回。科技業、健康照護業者的每股盈餘將下修7%，但能源、房地產、公共事業幾乎不會受到影響。Ohsung Kwon表示，即使把高企業稅率包裝在基建法案，對於美企獲利依舊更為直接且立即，至於基建法案的效益將隨著時間提升。

Wolfe Research策略師Chris Senyek認為，對於稅負最為敏感的產業今年初至8月底，總共上漲25%，對於稅負不敏感的產業類股也上漲22%，這暗示美股投資人基本上忽視了企業稅提高的威脅。根據過往資料來看，川普減稅與就業法案(Tax Cuts and Jobs Act)於2017年12月20日正式簽署立法的前6周，美股才開始預期並反應。

不過，日前安侯建業(KPMG)最新調查顯示，全球大型企業CEO對於經濟信心已經重返疫情前水位，雖然Delta變種病毒疫情對經濟前景造成不確定性，但仍有60%企業領袖對於未來3年全球經濟前景深具信心，比例遠高於今年初調查的42%。