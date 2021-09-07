長期因為下背疼痛而困擾的70歲葉姓男子，日前就醫檢查發現有腰椎椎弓解離、脊椎滑脫等情況，醫生建議手術治療，但葉男過去曾接受過脊椎減壓手術，擔心同樣位置重複手術會引發神經沾黏造成損傷，所幸藉由「躺著開刀」的方式終於改善惱人的下背痛，而其實，高爾夫球天王老虎伍茲也動過同樣的手術。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心兼骨科部主治醫師林琮凱指出，葉男曾經接受過第4、5腰椎減壓手術，但手術後情況不穩定，且其第5腰椎椎弓已有解離，以及合併第5腰椎、第1薦椎脊椎滑脫等問題，評估應接受復健，並以神經阻斷術治療下背痛痼疾。

林琮凱表示，因葉男的同節段脊椎後方過去曾接受過手術，當時是將壓迫到他神經的骨刺或韌帶組織等切除，若要重複手術，將增加該處位置因沾黏引發的神經損傷風險，決定改採「微創前位脊椎融合合併後方骨釘內固定術」降低風險。

林琮凱說，此種手術與傳統手術的差異，就在於「躺著開刀」的方式會讓患者躺平，並經由下腹部的傷口放置椎體間支架到患者體內，待脊椎前方穩定後再由背部置放骨釘，藉以避開之前手術部位，老虎伍茲在2017年間就曾接受過此手術，並於術後重返體壇巔峰。

林琮凱強調，「躺著開刀」的手術方式雖較費工，但術中對肌肉、骨骼的損傷較少，術後恢復期也較短，通常手術後1至2天即可穿著背架行走。也建議經常需要抬、扛重物的人，或是久坐辦公室者應適度運動，避免脊椎變形或壓迫等問題。