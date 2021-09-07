蘋果新機拉貨挹注，玉晶光(3406)8月合併營收達20.4億元，月增23.82%，創下單月歷史新高，玉晶光表示，客戶需求依舊旺盛，9月合併營收供應鏈拉貨是否順暢，如無意外，第3季合併營收有機會挑戰單季歷史新高。

儘管越南、馬來西亞等東南亞各國疫情大爆發導致供應鏈缺料問題惡化，光學鏡頭模組廠出貨也受到影響，玉晶光因蘋果iPhone新機供貨比重增加，隨著蘋果新機拉貨啟動，玉晶光營收也展現成長力道，8月合併營收達20.4億元，月增23.82%，年增14.81%，首度突破20億元，創下單月歷史新高，累計1到8月合併營收為87.91億元，較去年同期減少3.49%。

玉晶光表示，客戶需求依舊旺盛，9月合併營收供應鏈拉貨是否順暢，如無意外，第3季合併營收有機會挑戰單季歷史新高。

玉晶光近幾年積極擴產，目前廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

玉晶光在逐漸站穩蘋果手機鏡頭供應商後，也加大力道佈局AR/VR及車載鏡頭等新興應用，看好AR/VR等前景，玉晶光積極擴充產能，除今年上半年資本支出達20億元，董事會決議再斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，為未來的擴產預做準備。

玉晶光表示，為因應集團永續發展、多角化經營及分工，新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，該公司主要營業項目為光學鏡頭及其零組件之製造及銷售等，待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。