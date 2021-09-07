非壽險金控中，玉山金(2884)永豐金(2890)公布8月獲利，2家金控今年前8月獲利年增都呈2位數，永豐金旗下永豐銀的獲利年增逾2成，證券獲利年增逾8成，使該金控的前8月獲利年增逾4成。2家金控前8月的EPS都跨越1元。

玉山金公布8月自結盈餘，單月稅後盈餘18.4億元，累計前8月稅後盈餘144.5億元，較去年同期成長13.3%，EPS為1.15元。

玉山金主要子公司玉山銀行累計前8月稅後盈餘127.5億元，較去年同期成長7.0%，玉山證券累計稅後盈餘成長168.8%。面對市場環境變化，玉山金表示，聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

永豐金8月自結單月稅後盈餘13.77億元，累計1-8月稅後盈餘116.69億元，年增41%，EPS為1.04元。其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘10.8億元，累計1-8月稅後盈餘82.58億元，年增24%；永豐金證券8月稅後盈餘4.21億元，累計1-8月稅後盈餘34.11億元，年增88%。

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