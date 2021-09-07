東京奧運全台瘋迷，不少知名人物疑似用了涉及侵權的機上盒，引發爭議；民進黨立委莊瑞雄今召開「隱身在合法機上盒的盜版問題」公聽會，天下沒有白吃的午餐，莊瑞雄呼籲，應建立消費者付費概念。

文化大學新聞系教授莊伯仲建議，違法影音，也須透過網路傳播，國家通訊傳播業委員會（NCC）也應協調4大通訊業者，對於違法機上盒，「一發現就應該要斷訊」。

莊瑞雄公聽會中指出，涉及侵權的機上盒，警政署刑事警察局曾欲透過專案掃除違法經銷商，但道高一尺、魔高一丈，業者改以零售商、網站協助購買民眾安裝應用程式，導致合法、優質的影音內容遭到威脅，還恐成兒少保護漏洞，甚至涉及國安。

莊瑞雄強調，機上盒是追劇神器，可以把所有頻道上的電視節目、電影、運動等項目一次看完，「不用付費的誰不要？」

元智大學資訊傳播學系助理教授葉志良說，建議仿照《營業秘密法》秘密保持命令概念，賦予法院能有工具阻斷境外影音內容。

經濟部智慧財產局科長陳怡靜表示，智財局日前有邀請法務部、刑事警察局等單位開會，但都認為，法律已經規範到極致，礙於科技犯罪的技術進步，執法上需要有更高的技巧性。

莊瑞雄強調，台灣過去盜版確實很嚴重，看起來有點共業，而台灣走到今天已經是開發國家，不應該再有這種行為，甚至走回頭路。