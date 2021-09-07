新北市長侯友宜預告，一旦幼兒園確診者是Delta病毒，將立即取消餐廳內用，台北市長柯文哲7日表示，若是遇到Delta病毒，會再檢視一遍啟動警戒的標準與定義，但不用製造恐慌，不要看到1例Delta病毒就地球毀滅，別那麼緊張。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，北市因應疫情有訂出警戒表格，每一級都有啟動的標準，再由各局處去做管制措施，若是遇到Delta病毒，因為傳染力表較強，會再檢視一遍啟動與降級標準、要不要改定義，但他也認為不用製造恐慌。

他表示，像幼兒園染疫來勢洶洶，好多人感染，但經過今年5月疫情爆發後，雙北市在疫調、隔離的速度比以前快太多，新常態就是把警戒表格訂好，按SOP該怎麼做就怎麼做，也不要事先就讓大家很緊張，神經線放大條一點，但會針對Delta病毒重新檢視一下防疫管制表。

柯文哲說，外界關心中秋節烤肉，但2周以後的事2周後再問他就好，本來就說下周一對外宣布，但2周後的事很難預測，不要在群眾當中製造恐慌，做政府的有完整準備，該怎麼做就怎麼做。

他強調，Delta病毒比先前Alpha病毒強很多，到底多厲害也不用太恐慌，每次遇到問題千萬不要驚慌，上網讀一下資料、國外論文報告想清楚再做，Delta病毒穿透力、傳染力比較強，但不要看到1例Delta病毒就地球毀滅，別那麼緊張，北市聯合醫院副總院長璩大成指揮一個專業小組，市府把問題丟進去，把全世界論文調出來整理後擬出政策，做政策還是要有科學證據。