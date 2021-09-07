37歲台劇女神白家綺，跟親姊葉家妤是戲劇圈知名美女姊妹檔，外型亮眼演技佳，個性又很大方可愛，因此相當受到觀眾歡迎，而她2018年再遇真愛，帶著兩個女兒再婚男星吳東諺，如今白家綺已經是4個孩子的媽，經常透過社群分享家庭生活，跟老公吳東諺過得甜蜜幸福。

白家綺在與吳東諺交往2年多後，宣布梅開二度，不久後便迎接兩人第一個孩子，去年父親節，她在社群再宣布4度懷孕喜訊，於今年3月7日迎接女兒到來，她也成為了4寶媽，而白家綺不到兩個月就甩肉15公斤，回到攝影棚工作，恢復之神速，讓她被不肖業者盯上，生活照被盜用當作瘦身產品廣告，逼得白家綺不得不出面嚴正澄清。

而成為4個孩子的媽媽，白家綺仍抱持樂天開朗的個性，經常透過社群跟粉絲分享生活點滴，昨天(9/6)她在臉書po文，透露自己這一整天行程滿檔，結果前一天晚上還沒睡好，還好天氣很好，讓她心情沒有變糟，反到開心地上網祝福大家平安喜樂。

白家綺發了好天氣打卡文，隨文附上自己在車上拍的4張自拍照，她穿了綠色熱帶花卉風一字領上衣，露出雪白嫩肩，氣色也很棒，而她時而對鏡頭嘟嘴，時而燦笑，模樣性感俏皮，釣出老公吳東諺留言：「天氣因妳而美好」，白家綺也甜回：「我的世界因你而雨過天晴！」，網友看了嗨爆，大讚吳東諺嘴甜，「好有愛！」、「對話好閃給人好幸福的一對」。