50歲的乳癌患者陳媽媽最近發現走路容易喘，檢查發現癌細胞已轉移至肺部，意志力堅強的她雖然積極面對治療，但每次治療完都疲憊無力好幾天，甚至一度遭醫師「退貨」，被迫延長治療間距。醫師表示，「癌因性疲憊」是臨床上最常見也最困擾的症狀之一，對於患者的心理、身體及生活品質，都潛藏著極大的衝擊。

根據最新統計，全球乳癌已經超越肺癌，成為最常見的癌症；而對於轉移性乳癌的治療目標，是希望透過緩和治療，幫助患者活得更久、更有生活品質。但不少癌友因為恐懼化療伴隨的副作用，而選擇逃避治療或尋求偏方，讓醫護人員感到十分可惜。

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤說明，癌因性疲憊的原因包括治療、生理、情緒或認知等多方面，感受到「與活動不成比例」的疲憊或體力耗竭，且超過9成的癌友會出現不同程度的癌因性疲憊；但現在已非無解，衛福部於今年3月核准癌因性疲憊症納入健保給付適應症，希望藉由治療藥物減輕療程中的疲憊不適感，嘉惠乳癌患者。

不少人以為癌友疲憊是正常的，多睡覺自然就會好了。HOPE癌症希望基金會製作的「癌疲憊懶人包」內容指出，「累」是發生在過度活動後，可透過充分休息或睡眠來改善；反觀「疲憊」則是感覺異常的累，無法靠休息或睡眠緩解。

研究顯示，我國有4分之1的癌友已處於中重度疲憊程度。林金瑤指出，轉移性的癌症治療是長期抗戰，治療越久，身體累積的副作用也越嚴重，生心理都會受到挑戰；當患者出現「睡眠無法緩解」的疲憊時，應主動諮詢醫護人員，透過調整日常生活，並適時加入藥物等資源，有助於癌友順利且按時接受治療，讓療效最大化。