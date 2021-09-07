小i機器人（上海智臻智慧型網路科技股份有限公司）近日向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果公司立即停止涉及Siri的專利侵權，停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用，侵犯ZL200410053749.9發明專利的iPhone產品。

澎湃新聞報導，小i機器人微信公眾號公布上述消息。上海市高級人民法院方面表示，該院於9月6日收到了小i機器人提出的禁令申請。

小i機器人表示，小i機器人是中國發明專利ZL200410053749.9（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智慧型機器人的基礎專利之一，擁有完全自主智慧財產權，能夠命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話，在中國多個垂直行業人工智慧領域位居領先地位，終端客戶逾8億人。

小i機器人的專利申請比蘋果公司Siri領先7年，2011年，蘋果公司在其發佈的iPhone4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri成為蘋果產品人工智慧交互的主要入口。經二次司法鑒定，Siri落入小i機器人專利權利要求的保護範圍。

2020年6月28日，中華人民共和國最高人民法院下達（2017）最高法行再34號行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人ZL200410053749.9專利權的有效性。

2020年8月，小i機器人向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償人民幣100億元，創造了國內高科技企業向國外科技巨頭索賠專利費的最高紀錄。