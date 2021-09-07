數位金融時代，資安更顯重要。金管會證期局副局長蔡麗玲7日指出，為提升服務事業對資訊安全議題的決策功能，金管會已完成修法預告，未來符合一定條件的券商、期貨商、投信投顧都要設置副總級以上的「資訊安全長」共計有19家業者，其中只有富邦證、華南永昌證券已設置，其餘17家業者必須在2022年首季前完成設置資安長。

蔡麗玲表示，金管會已研修「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第36條之2條文，修正重點有二項，一是符合一定條件的業者，應指派「副總經理以上或職責相當之人」兼任「資訊安全長」，綜理資訊安全政策推動及資源調度事務。

二、各服務事業每年應將前一年度資訊安全整體執行情形，由資訊安全長或負責資訊安全之最高主管與董事長、總經理、稽核主管聯名出具第二十四條規定之內部控制制度聲明書，於會計年度終了後三個月內提報董事會通過。

蔡麗玲表示，須設資安長的公司條件如下，一、「證券商」實收資本額達新臺幣100億元以上或電子下單達一定比率；電子下單一定比率為網際網路下單加計電子式專屬線路下單(DMA)成交金額達公司成交金額60％，經紀業務成交金額市占率達全市場2％，且自然人客戶數達公司客戶數50％者。

二、「期貨商」實收資本額達20億元以上，且電子下單達一定比率；電子下單一定比率為網際網路下單加計DMA下單成交口數達公司成交口數60％，經紀業務成交口數市占率達全市場2％，且自然人客戶數達公司客戶數50％者。

三、「投信、投顧」前一年度月平均境內外管理資產規模達6000億元以上者。

四、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所及證券集中保管事業。

蔡麗玲表示，目前調查符合條件的包括：證券商13家、期貨商2家、投信4家，共19家，其中，富邦證、華南永昌證券皆已設有資安長，其他業者則待設。此次修法預計2021年9月下旬發布施行、預計六個月內要調整完成，即2022年第一季前要設置完成。