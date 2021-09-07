鋁合金大廠廷鑫興業（2358）7日公告，8月合併營收2.53億元，較去年同期成長71％，累計1～8月營收14.39億元、年增48.57％。

廷鑫表示，目前鋁合金與皮件業務需求暢旺，訂單、產能持續滿載，不僅自6月起已連續3個月創同期新高，而且鋁合金與皮件業務訂單皆已排至明年第一季，預期下半年營收維持高檔表現。

廷鑫鋁合金業務主要在工業應用，並提高代工比重，降低原料價格波動的風險，受惠自行車、太陽能等下游產業訂單暢旺，在第二季擴增產能後依舊滿載，訂單已排至明年第一季。

且廷鑫鋁合金產品訂單穩定且議價能力高，今年以來已隨鋁價調漲產品價格與代工費，近期國際鋁價創下10年新高，廷鑫亦將適時向客戶反應成本。皮件業務在美國消費持續升溫下，訂單能見度也看到明年第一季，下半年產能維持滿載，營收保持在高檔。

此外，高附加價值的鋁合金盤元測試進度穩定，預計於第三季正式投入生產並貢獻營收。廷鑫作為台灣首家鋁合金CCR盤元線量產供應商，較進口產品更具價格優勢，目前已爭取到國內扣件大廠訂單。鋁合金盤元投入量產後，隨著產量逐季提高，將為公司帶來新一波成長動能。