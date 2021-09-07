中國人民銀行7日公布最新數據顯示，中國8月外匯存底報32321.2億美元，較上月減少37.7億美元，降幅0.12％，低於預期的32330億美元。
中國8月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。
中國7月外匯存底規模為32359億美元，創下2016年以來新高，較6月上升219億美元，升幅0.68％。
中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英7日表示，8月大陸外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。
外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。
王春英指出，當前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部環境錯綜複雜，國際金融市場波動性較大。但中國持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢復態勢，發展品質繼續提升，有利於外匯存底規模保持總體穩定。
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