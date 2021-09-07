日本國民AV天后三上悠亞副業經營有成，多方發展的她在Youtube頻道也有近63萬人訂閱，除了頻繁更新影片分享生活點滴外，也不時放送福利給粉絲。近日她就在頻道中公開幫知名COSPLAY服裝店拍攝宣傳照，狂換16套性感服裝的側拍影片，讓粉絲像是提早過萬聖節一樣，眼睛大吃冰淇淋。

後續的變裝當中，包含先前的蕾絲兔女郎，光是兔女郎系列就共有四種不同的風格，之後三上悠亞更穿上了豹女、乳牛、天使、惡魔等系列服裝，擺出各種性感姿勢，讓粉絲大飽眼福。

而其中最特別的一套服裝，莫過於背後用英文的我愛你（I Love You）翻譯過來，用暴走族風格寫著漢字「愛羅武勇」的極道大姐頭變裝，桃紅色的大衣配上白色的小可愛，襯托出天后的好身材，讓人不禁大讚果然國民AV天后不愧是浪得虛名，任何風格與變裝都能夠玩美駕馭。

極道大姐頭裝扮大獲粉絲好評（影片截圖）

影片曝光後，各國粉絲也利用日文、韓文、英文、中文等語言留言稱讚天后超可愛：「三上老師超正」、「極道風格太讚了吧」、「換16套衣服真的是辛苦了」、「每一套都超正」、「根本是提早過萬聖節了吧」、「感覺又變瘦了一點」。