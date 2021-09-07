龍鋒長期提供身心障礙者「中途」職場訓練場所。（龍鋒企業提供／劉秀芬台南傳真）

台南在地車燈大廠龍鋒企業中秋送暖，贈送天主教台南市私立蘆葦啟智中心中秋節慰問金20萬元，董事長林玉柱親自前往關懷院生，詢問院方是否需要其他協助，啟智中心主任李之琳說，龍鋒長期提供身心障礙者「中途」職場訓練場所，已經是對啟智中心最大的幫助。

林玉柱事業有成、熱心公益，目前亦擔任大台南警察之友會理事長。林玉柱說，當年白手起家，員工從創業時12人到現在的上千人，期間受過許多人的協助幫忙，公司才有現在的規模與成就，取之於社會用之於社會是企業的責任。

林玉柱個人每年拿出不少金額用於社會公益，捐助過的弱勢團體包括創世基金會、台灣優秀生命協會、天主教伯利恆基金會等，希望讓更多有需要的家庭能因此獲得幫助，也拋磚引玉，希望喚起更多愛心人士關懷社會。

林玉柱的龍鋒企業自2003年起也提供蘆葦啟智中心身心障礙者「中途」職場，10多年來已經有155位身心障礙者接受中途職場服務，經龍鋒聘用有12人，媒合至外部企業就業55人，目前還有4人是龍鋒正式員工，每月平均薪水有3萬元以上。林玉柱說，這些同仁動作雖然稍慢，但是很認真工作，他很放心。

近幾年來大環境的改變，社福單位募款、服務拓展備感壓力，幸好有林玉柱董事長等善心人士的關懷支持，讓身心障礙的弱勢孩子們及家庭得以在社會上生存並保障其工作權。