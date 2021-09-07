佳和集團前董事長翁茂鍾因案判刑確定獲准易服社會勞動，卻與負責執行的台南市麻豆警分局官田所前副所長楊博賢等員警勾串在工作日誌造假，9個月即執行2196小時，被檢方依偽造文書罪起訴後，台南地方法院7日下午宣判，判處翁茂鍾有期徒刑2年2月；楊博賢處1年10月，但緩刑4年，並於判刑確定6個月內向國庫支付50萬元。

據查，翁茂鍾於2012年間因涉及共同炒作股票及填製不實會計憑證，被高院判刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，南檢准予易服社會勞動後，2012年9月執行完畢。但台灣高檢署接獲檢舉重新檢視此案，發現翁在2012年1月至9月間，即將高達2196小時的社會勞動執行完畢，疑似執行不實，發交南檢偵辦。

今年4月1日，南檢在多處地點同步傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，以及翁的祕書及南檢已離職及現職觀護佐理員各1人後，以翁及楊博賢涉嫌重大且有串證及滅證之虞聲押獲准。

南檢發現，翁茂鍾得知易服社會勞動，即利用警察之友會理事長的身分，在高階警官的陪同下，於2012年1月5日前往麻豆警分局報到，並當場表明希望前往距離公司較近的官田所勞動服務，經承辦業務的偵查佐電話詢問南檢林姓觀護佐理員，對方請分局自行決定後，即指定官田所為執行單位。

翁茂鍾到官田所報到後，當時的所長將翁社會勞動的督導與管理，交給時任副所長的楊博賢負責，但楊卻將工作日誌從值班台取走，放在廚房鐵櫃上與翁共同保管，甚至還填具不實的社會勞動內容，並指示所內10位警員在「執行督導」欄位蓋職名章。

檢方根據翁茂鍾的健保卡、信用卡等相關紀錄，認定翁茂鍾涉嫌與楊博賢同謀，在某些時間並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載，使翁提前將應執行的時數執行完畢，涉犯行使公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪，將2人提起公訴，其餘11名同案被告均諭知緩起訴3年，並於2年內向公庫支付18萬元。

由於翁茂鍾在審訊時，對於檢察官起訴的事實及內容全部都認罪，並向社會道歉，還強調不會逃亡，台南地院8月24日開庭時，法官當庭同意他以50萬元交保，但限制住居在官田家，每天還要到麻豆警分局報到1次，檢方不服向台南高分院提出抗告，但被駁回。